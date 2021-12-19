Украину завалит снегом: синоптик предупредила о мощном атмосферном фронте

В воскресенье, 19 декабря, снегопады накроют запад, север, центр и восток Украины. Сухо, но пасмурно будет только на юге, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Как подчеркнула она в комментарии Апострофу, в воскресенье значительно усилится ветер.

"С северо-запада будет проходить мощный атмосферный фронт. Он связан с циклоном, который находится на северо-востоке от территории Украины, вот его фронтальная система и будет перемещаться, начиная с северо-западных областей и на протяжении дня будет смещаться на север. Это будет сопровождаться порывами ветра 15-20 метров в секунду, а в Карпатах может быть даже 25-30 метров в секунду", - говорит синоптик.

В южных регионах будет от 0 до 2 градусов мороза ночью и 1-4 тепла в дневные часы.

В центре, на востоке и западе ночью столбики термометров покажут 0 до 3 градусов мороза, а после восхода солнца ожидается от 0 до 3 градусов тепла.

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На севере ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, а днем - от 1 мороза до 1 тепла.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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