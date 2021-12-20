Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

/ 34.ua

В Украине 24 декабря, ожидается пик морозной погоды, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Местами столбики термометров опустятся до -20 градусов, но на Рождество, 25 декабря, ожидается повышение температуры, подчеркнул он в прогнозе на Meteoprog.

По его словам, в ближайшую неделю на страну надвинется холодная воздушная масса арктического происхождения. Именно это и спровоцирует существенное снижение температуры воздуха и гарантирует на несколько дней крепкие морозы.

Уже 21-24 декабря температурный фон будет ниже нормы на 7-12 градусов. Наиболее трескучие морозы ожидаются в северо-восточных областях, а также Карпатах и Прикарпатье, где кое-где температуры будут достигать -15...-20 градусов.

Еще в эти дни будет снежить, поэтому синоптик прогнозирует, что на какое-то время образуется снежный покров.

Реклама

В течение 25-26 декабря из-за теплой и влажной воздушной массы атлантического происхождения начнется оттепель. Начиная с западных и южных регионов температура может повыситься местами до плюсовых значений, это спровоцирует мокрый снег, дождь. Увеличится туман, а снежный покров постепенно сойдет.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Читайте такжеВрежет дубак -25º: украинцам пообещали метели и назвали сроки

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте еще: