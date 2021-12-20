УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

20 декабря 2021, 05:02
Прослушать новость
Остановить

В ближайшую неделю на страну надвинется холодная воздушная масса арктического происхождения.

Градусник
/ 34.ua

В Украине 24 декабря, ожидается пик морозной погоды, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Местами столбики термометров опустятся до -20 градусов, но на Рождество, 25 декабря, ожидается повышение температуры, подчеркнул он в прогнозе на Meteoprog.

По его словам, в ближайшую неделю на страну надвинется холодная воздушная масса арктического происхождения. Именно это и спровоцирует существенное снижение температуры воздуха и гарантирует на несколько дней крепкие морозы.

Уже 21-24 декабря температурный фон будет ниже нормы на 7-12 градусов. Наиболее трескучие морозы ожидаются в северо-восточных областях, а также Карпатах и Прикарпатье, где кое-где температуры будут достигать -15...-20 градусов.

Еще в эти дни будет снежить, поэтому синоптик прогнозирует, что на какое-то время образуется снежный покров.

Реклама

В течение 25-26 декабря из-за теплой и влажной воздушной массы атлантического происхождения начнется оттепель. Начиная с западных и южных регионов температура может повыситься местами до плюсовых значений, это спровоцирует мокрый снег, дождь. Увеличится туман, а снежный покров постепенно сойдет.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Читайте такжеВрежет дубак -25º: украинцам пообещали метели и назвали сроки

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеПринесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в доме Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака ЗодиакаСоврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольтеЕкатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте Названы три находки, которые принесут невероятную удачу и богатствоНазваны три находки, которые принесут невероятную удачу и богатство День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дняДень зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
05:28

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецепт

05:02

Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:47

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

04:22

Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела

03:50

Как понять, что в крови зашкаливает холестерин - ответ ученых

Реклама
03:15

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

02:38

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

02:21

На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"Видео

01:40

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромомВидео

01:18

Доллар дороже 28 гривен: украинцев предупредили о резком валютном скачкеВидео

00:51

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

19 декабря, воскресенье
23:59

Литва хочет передать Украине летальное оружиеВидео

23:51

Гастроэнтеролог рассказал, чем могут быть полезны зеленые бананы

23:40

Депутаты будут голосовать дистанционно - СтефанчукВидео

23:20

В Днепре 19-летний парень зверски расправился со своим отцом

22:58

Противостояние НеАнгелов: Каминская назвала Смеюху "тупой" и заявила о трудностях в общенииВидео

22:53

Морозы будут трескучими недолго: в Украину ворвется неожиданное потеплениеВидео

22:44

В Одессе испекли рекордный штолен

22:05

"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

Реклама
21:49

Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФВидео

21:35

Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФВидео

20:58

Иностранцы выводят миллиарды из Украины: у Зеленского объяснили "бегство" инвесторов

20:54

Отключение SWIFT: в России говорят, что переживут, но в санкции не верятВидео

20:20

Делегация Когресса США посетила УкраинуВидео

19:53

В Украине начался новогодний "елкопад"Видео

19:47

Названы три находки, которые принесут невероятную удачу и богатствоВидео

19:39

В Кривом Роге девушка насильно заливала кошку пивом: дело дошло до суда

19:30

Мистер Никто и звать его Никакмнение

19:12

Украина нарвалась на многомиллионный штраф: сорвала поставку Ан-178 в ПеруВидео

18:48

Аналитик назвал курс доллара до конца годаВидео

18:44

Вовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинациюВидео

18:35

"Нас обманули": Украина требует компенсацию за отказ от ядерного оружияВидео

18:05

Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 5 автомобилейВидео

17:58

В СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с РоссиейВидео

17:19

"РФ понимает только язык силы": Ярош предложил разместить в Украине ядерное оружиеВидео

17:14

Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылсяВидео

17:04

"Хочу Украину и Северный полюс": канадская газета создала карикатуру на ПутинаВидео

16:27

В Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежейВидео

15:53

Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

Реклама
15:39

В ПЦУ предложили отменить пост на новогодние праздникиВидео

15:08

Холодная война с Россией или диалог: во Франции пригрозили Кремлю санкциямиВидео

14:49

Фэйл года: журналистка эпично оконфузилась в прямом эфиреВидео

14:38

"Назовем по-молодежному - митбол": Тищенко предложил иначе называть котлетыВидео

14:31

У Байдена есть несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину – CNNВидео

14:11

Украинцев предупредили о вьюге и резком похолоданииВидео

13:56

"Оставить без шопинга в Париже": немецкая министр обороны призвала ужесточить санкции против Путина

13:52

НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине - СтолтенбергВидео

13:36

Платные пакеты могут позволить не все: киевлянка купила мороженого хека и унесла его в рукахВидео

12:48

Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству эмигрантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять