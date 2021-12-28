Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Украине

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Украине / УНИАН

В новогоднюю ночь украинцев ждут осадки – снег, дождь и мокрый снег. При этом температура воздуха будет колебаться от плюсовой в западных и южных областях до морозов на остальной территории страны.

Ниже всего – до 5-7 градусов с отметкой минус – температура может опуститься в северных и восточных областях, отмечается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине 31 декабря

В пятницу, 31 декабря, в западных областях прогнозируют дождь, на всей остальной территории – дождь со снегом.

Температура воздуха будет плюсовой в ряде западных областей – Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской. Там она будет колебаться от 0 до 4 градусов ночью, и от 2 до 4 градусов днем.

Также теплее будет на юге Украины. В Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях днем столбик термометра будет подниматься от +2 до +4 градусов, а ночью – от -1 до +4.

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На остальной территории температура будет колебаться от -7 до +1 градуса ночью и от -3 до +1 днем.

Погода в Украине 31 декабря / Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 января

В первый день нового 2022 года осадки не оставят Украину – по всей территории будет дождь, на Востоке в севере – дождь со снегом.

При этом на улице станет значительно теплее по сравнению с предыдущим днем. В западных и центральных областях будет преимущественно плюсовая температура. Она будет колебаться от -1 до +4 градусов ночью и от +2 до +5 градусов днем.

Погода в Украине 1 января / Укргидрометцентр

Также теплее будет на юге – там днем местами температура будет достигать отметки +7 градусов, а ночью составит от +2 до +4 градусов.

На остальной территории Украины температура будет колебаться от -1 до +1 градуса ночью и от -1 до +4 днем.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Украине будут сложные погодные условия. Сегодня на всей территории Украины выпадут осадки – снег и мокрый снег. В южных и центральных областях – ливни с мокрым снегом. Объявлен первый уровень опасности.

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