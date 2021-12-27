Зимы не будет: украинцы узнали "катастрофический" прогноз с экстремальной погодой

/ УНИАН

Если не прислушаться к ученым и продолжать использовать ископаемые источники энергии, то вполне реален жесткий сценарий изменения климата, рассказала участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

Как подчеркнула она в эфире Апостроф TV, по этому сценарию в Украине в определенные сезоны температура может повыситься и на 4-6 градусов.

"Это действительно катастрофа, и мы говорим о средних оценках. В этом исследовании у нас не было возможности оценить экстремальные погодные явления, потому что это требует других методик и многих других ресурсов", - говорит эксперт.

По ее словам, даже по этим средним оценкам, речь идет о том, что в Украине не будет зимы вообще.

"Это не исключает периодов морозов, но в среднем, скажем так, температура будет выше нуля и не будет снежного покрова. Далее следует каскад последствий: не будет снежного покрова - будет меньше влагосодержания в почве, и меньше будет питание рек. Водные ресурсы будут страдать и будут изменения в экосистемах — не будут вымерзать вредители. То есть дальше идет целый каскад влияний и рисков", - добавила Краковская.

Реклама

Читайте такжеЖдать ли адскую жару +50º: украинцев предупредили о погодной аномалии

Читайте еще: