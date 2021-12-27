Кличко попал в конфуз и поздравил киевлян с новым 2222 годом

Виталий Кличко / УНИАН, КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на сцене поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

Правда удалось сделать это не сразу. Сначала Кличко поздравил всех с 2220 годом, а потом с 2222-м.

"С хорошим настроением встречаем новый 2 220-й… 2 222-й год", — сумел все же выговорить градоначальник.

"Новый календарь от Кличко. Мэр Киева поздравил всех с наступающими 2220 и 2222 годами. Ну а что, оптимистично", - говорится в сообщении к видео.

Пользователи Сети прокомментировали поздравление Кличко.

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"Он просто гений, пока мы живем в 2021-м году, он живет в 2222-м году", "А я же открыл календарь проверит какой сейчас год", "Ну запутался язык у него, с кем не бывает", - пишут пользователи.

Недавно Виталий Кличко сказал, что коммунальные службы готовятся круглосуточно бороться с гололедом и посыпать дороги снегом.

Читайте такжеСкандальная елка нашлась: на железнодорожном вокзале Киева устанавливают новогоднее дерево

Как ранее писали, в Киевской городской прокуратуре заявили, что начали расследовать хищение средств. Они сообщили, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале было запланировано установить новогоднюю елку за 5 миллионов гривен, но ее до сих пор никто не видел.

В прокуратуре отметили, что, согласно договору, который заключила "Укрзализныця", елка должна была стоять на железнодорожном вокзале не позднее 17 декабря.

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