Под Новый год 2022 цены на такси вырастут до небес: во сколько обойдется поездка

В ночь под Новый год в Киеве взлетят цены такси / 1zoom.ru

В новогоднюю ночь цены на такси в Киеве взлетят на 25-50%, а самая дешевая поездка будет стоить 300 гривен. Причина повышения цен на такси - повышенный спрос.

Об этом рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, пишут Новости.LIVE.

Он объяснил, что цена на такси будет зависеть от количества клиентов. Чем их меньше – тем дороже. Прогнозируется, что доехать на такси с левого берега в центр города будет стоить минимум 600 гривен. При этом на скидки в новогоднюю ночь рассчитывать не стоит.

"Скидки будут на такси, когда будет Киев полупустой после нового года, потому что не будет, кого возить", — сказал Антонюк.

Он добавил, что практика удорожания такси на новогодние праздники есть во всем мире. По его словам, в Европе цены поднимаются на 50%.

Напомним, 24 декабря Главред писал, что после резкого похолодания и ухудшения ситуации на дорогах в Киеве службы такси существенно повысили тарифы на перевозку пассажиров. По цене отдельные маршруты в киевских такси могли конкурировать со стоимостью авиабилетов в Европу. Больше всего таксисты "ломили цены" за поездки с правого на левый берег.