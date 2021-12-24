Дешевле слетать в Берлин: в Киеве таксисты "ломят" космические цены

Отдельные цены на маршруты в Киеве могут конкурировать со стоимостью авиабилетов в Европу.
После резкого похолодания и ухудшения ситуации на дорогах в Киеве службы такси существенно повысили тарифы на перевозку пассажиров.
По цене отдельные маршруты в киевских такси могут конкурировать со стоимостью авиабилетов в Европу.
При этом больше всего таксисты "ломят цены" за поездки с правого на левый берег.
Обратим внимание, что за поездку с Соломенки на Осокорки протяженностью около 15 км в авто бизнес-класса установлен тариф в размере 549 гривен.
В то же время стоимость авиабилета из Киева в Берлин лоукостером WizzAir - 485 грн.
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Напомним, ранее в Киеве сильный снегопад парализовал движение транспорта. Из-за существенной нагрузки в столице резко выросли цены на такси.
Из центра в Оболони стоимость такси колеблется от 300 до 500 гривен. Примерно столько же будет стоить такси из центра в ВДНХ.
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