Киевлян готовят к резкому повышению тарифов: взлетят цены на проезд в такси

В Киеве могут вырасти тарифы на такси / УНИАН

В Киеве заговорили о повышении тарифов на перевозку такси параллельно с повышением цены за проезд в общественном транспорте.

По словам главы Профсоюза таксистов Валентина Голубева, подорожание цен на проезд в общественном транспорте спровоцирует увеличение тарифов в службах такси. Как рассказал он в эфире канала Киев, сейчас километр такси стоит около 6 гривен, но такая стоимость нерентабельна.

Новый тариф на проезд в такси

По словам главы профсоюза, тариф на проезд в такси нужно увеличить на 40%.

Тариф может подняться до 10 гривен за километр для автомобилей эконом стандарта.

Голубев объясняет, что повышение цен должно обеспечить водителю комфортный заработок и условия, а также поддержание авто в хорошем состоянии.

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Глава профсоюза таксистов добавил, что резкое повышение цен на такси может произойти, только если цены на топливо вырастут.

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Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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