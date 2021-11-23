Киевлян готовят к резкому повышению тарифов: взлетят цены на проезд в такси

Повышение цен должно обеспечить водителю комфортный заработок, говорит Валентин Голубев.
В Киеве заговорили о повышении тарифов на перевозку такси параллельно с повышением цены за проезд в общественном транспорте.
По словам главы Профсоюза таксистов Валентина Голубева, подорожание цен на проезд в общественном транспорте спровоцирует увеличение тарифов в службах такси. Как рассказал он в эфире канала Киев, сейчас километр такси стоит около 6 гривен, но такая стоимость нерентабельна.
Новый тариф на проезд в такси
По словам главы профсоюза, тариф на проезд в такси нужно увеличить на 40%.
Тариф может подняться до 10 гривен за километр для автомобилей эконом стандарта.
Голубев объясняет, что повышение цен должно обеспечить водителю комфортный заработок и условия, а также поддержание авто в хорошем состоянии.
Глава профсоюза таксистов добавил, что резкое повышение цен на такси может произойти, только если цены на топливо вырастут.
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Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.
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