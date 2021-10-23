Больше 8 гривен, но меньше 20: в КГГА уточнили, на сколько подорожает проезд в метро в столице

В ближайшее время стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте повысят / ua.depositphotos.com

В начале 2022 года Стоимость проезда в общественном коммунальном транспорте вырастет, но проезд не будет стоить 20 гривен, как об этом ранее писали СМИ. Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил в интервью Громадському радіо, что власть будет искать компромиссы.

По его словам, перевозчики уже подали документы, теперь ими должны заняться экономисты. Это необходимо для того, чтобы понять, на сколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте.

Поворозник отметил, что себестоимость проезда пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке - более 71 гривни.

"Сейчас должны сложить все вместе: и возможности бюджета, и возможности платить за перевозку. После общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - заявил чиновник.

Он также напомнил о повышении стоимости проезда в Киеве в июле 2018 года.

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"Электроэнергия, которую учитывают при расчёте стоимости проезда для метро, в начале года стоила 1,9 гривни, а сейчас - 3 гривни 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", - подчеркнул замглавы КГГА.

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Как сообщал Главред, проезд в маршрутках Киева и пригорода продолжает дорожать. Так, с 1 октября на маршруте автобуса №316 сообщением Борисполь - станция метро Левобережная проезд стоит 44 гривны.

20 октября стало известно, что в Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, необходимость пойти на такой "непопулярный шаг" - это намерение сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

9 июня Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.