Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - Кличко

Виталий Кличко / Facebook

Киев оказался в сложной экономической ситуации из-за роста цен на энергоносители.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, в то же время повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Вследствие роста цен на энергоносители, городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду.

"То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - заявил Кличко.

По словам Кличко, вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

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Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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