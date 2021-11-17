УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - Кличко

17 ноября 2021, 20:06

Городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен.

Виталий Кличко
Виталий Кличко / Facebook

Киев оказался в сложной экономической ситуации из-за роста цен на энергоносители.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, в то же время повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Вследствие роста цен на энергоносители, городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду.

"То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - заявил Кличко.

По словам Кличко, вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

Реклама

Читайте также44 гривны за одну поездку: в пригородах Киева резко подорожал проезд в маршрутках

Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

Читайте также:

viber
Виталий Кличко стоимость проезда
Сейчас вы просматриваете новость «Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - Кличко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииУкраине грозит вспышка новой смертельной инфекции Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикЗима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптик Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеГороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дороге Украина закипает, и есть от чегоУкраина закипает, и есть от чего
20:09

Северный поток в этом году не запустят - СМИ выяснили причину

20:06

Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - КличкоВидео

20:00

Зачем киевлян пугают проездом в транспорте по 20 гривенмнение

19:54

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил матьВидео

19:42

Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"Видео

Реклама
19:36

Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

19:34

Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

19:33

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра

19:20

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимоймнение

19:20

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

19:13

Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что новогоВидео

19:10

Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснетсяВидео

19:09

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

18:44

Кристен Стюарт займется охотой на привидений в новом реалити-шоу

18:24

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

18:03

Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 невакцинированных - опрос

17:47

Звезда сериала Моя улюблена Страшко пытался покончить с собойВидео

17:37

Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыФото

17:36

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:28

Штамм Дельта "косит" украинцев тысячами: ученые обнаружили 11 вариантов вирусаВидео

Реклама
16:48

Укравтодор: "Большая стройка" вывела дорожную отрасль в лидеры по закупкам стройматериалов

16:39

Салу грозит исчезновение: почему стоит готовиться к еще большему подорожанию этого продуктаВидео

16:36

В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видеоВидео

16:09

"Вовина тысяча": Шмыгаль пояснил, как украинцам начислят деньги за COVID-вакцинацию

15:52

Вступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы УкраинеВидео

15:40

Каменских сверкнула пышной грудью в платье с пикантным декольте

15:22

Полуголая МARUV в новом клипе показала половой акт с мужемВидео

14:44

В магазин за продуктами с COVID-сертификатом и локдаун: в Минздраве объяснили ситуацию с карантиномВидео

14:43

Черная полоса в жизни Кивы: нардеп лишился наградного оружия и больше не кандидат наукВидео

14:35

Чемпионат мира по футболу-2022: как прошел отбор и где состоится мундиальФото

14:29

"Спецоперация Путина и Лукашенко": Кулеба рассказал, чем грозит ситуация с мигрантами УкраиныВидео

14:24

Обещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьВидео

14:22

Группа компаний DIM представила обновленную концепцию жилого комплекса Lucky LandФотоВидео новости компании

14:07

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

13:55

Жесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требованияВидео

13:51

Поздравления с днем рождения подруге смс, картинки и красивые пожелания своими словами

13:38

Минздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторовВидео

13:37

В Минздраве рассказали, выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время

13:20

"Мерлинова борода!": продолжению фильмов о Гарри Поттере быть - теперь официальноВидео

13:03

Угроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу КиевуВидео

Реклама
12:58

Названы сумы сумасшедших штрафов за продажу лекарств детямВидео

12:54

"Большая стройка" отказалась от человекочасов и советских нормативов – Рада приняла закон

12:37

Нацкорпус инициирует проведение вышколов из-за угрозы российской агрессии

12:35

Тело 4-летней девочки лежало в кроватке: под Днепром до смерти избили ребенка

12:27

"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинациюВидео

12:26

Танцующий президент: Влад Яма показал архивное фото с Зеленским со съемок первых Танцев со звездами

12:20

Минздрав назвал шокирующее количество украинцев, не получивших вторую дозу антиковидной вакциныВидео

12:17

Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь

12:09

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

11:56

С 22 ноября киевские школьники вернутся за парты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять