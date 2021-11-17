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Метро не отделаетесь: маршрутчики пригрозили взвинтить цены на проезд

17 ноября 2021, 04:51
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Перевозчики будут вынуждены подтягиваться под новую цифру стоимости проезда в общественном транспорте Киева.

Маршрутки
/ УНИАН

После информации о том, что в общественном транспорте Киева поднимут стоимость проезда до 20 гривен, маршрутчики заговорили о симметричном повышении цен.

Как подчеркнул в комментарии Апострофу глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, если с 1 января проезд в общественном транспорте буде стоить 20 гривен, то перевозчики, которые будут обновлять подвижный состав, тоже будут подтягиваться под эту сумму.

"Пока этот вопрос с перевозчиками не обсуждался", - отметил он.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, вероятнее всего вопрос повышения стоимости проезда в маршрутках решиться после 1 января 2022 года.

Вместе с тем Моисеенко не смог однозначно ответить на вопрос о степени повышения цен в маршрутках: "Вы же видите, все маршруты разные. Сейчас есть на маршрутах и 6, и 7, и 8, и 10 гривен. Не могу сказать, даже приблизительно".

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Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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