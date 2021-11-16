Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривен

Цены на проезд в метро / УНИАН

В Киеве цены на проезд в общественном транспорте вырастут до 20 гривен.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета.

При оплате "Картой киевлянина" стоимость поездки будет составлять 12 гривен и для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд.

Для владельцев Kyiv Smart Card стоимость будет составлять от 15 до 20 гривен в зависимости от количества купленных поездок:

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15 гривен - при покупке 50 поездок

20 гривен - при покупке 1-9 поездок

Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками.

Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Как сообщал Главред, проезд в маршрутках Киева и пригорода продолжает дорожать. Так, с 1 октября на маршруте автобуса №316 сообщением Борисполь - станция метро Левобережная проезд стоит 44 гривны.

20 октября стало известно, что в Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, необходимость пойти на такой "непопулярный шаг" - это намерение сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

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