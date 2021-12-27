Погода на сегодня: часть Украины завалит снегом, ударит мороз до -14

Холоднее всего сегодня будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Теплее всего - в Одесской, температура воздуха там +1, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине в понедельник, 27 декабря, будет морозной и снежной. Температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…-7. Максимальная температура воздуха днем составит всего +1 градус.
Холоднее всего сегодня будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там синоптик прогнозирует -6...-8 градусов. Ночью - сильные морозы до -12…-14, говорит прогноз погоды Украинского гидрометцентра.
В центральных регионах столбики термометров покажут -3...-5 градусов. В Киевской и Житомирской областях – -4….-6 градусов. На Западе Украины также будет морозно - от -2 до -5.
Теплее всего в Одесской области - температура воздуха составит +1 градус. В целом, в южной части Украины и в Закарпатье ночью -2…–7 градусов, днем - около нуля.
Синоптик предупредил о сильном ветре - на Западе и Востоке порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, в других регионах ветер будет слабее – 3–8 метров в секунду.
В понедельник в северных и части центральных областей будет облачно, но без осадков. Сухо будет также на Волыни и Ровненщине. В то же время в других областях и днем, и ночью синоптик прогнозирует снег, в Крыму - мокрый снег.
"В южной части, днем и в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег; на юге Одесской области и в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололедица. На остальной территории без осадков. На дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
Погода в городах Украины 27 декабря
- Ужгород – -1…+1;
- Львов – -2…-4;
- Ивано-Франковск – -3…-5;
- Тернополь – -3…-5;
- Черновцы – -3…-5;
- Хмельницкий – -3…-5;
- Луцк – -3…-5;
- Ровно – -3…-5;
- Житомир – -4…-6;
- Винница – -2…-4;
- Одесса – -1…+1;
- Николаев – -1…-3;
- Херсон – 0…-2;
- Симферополь – +1…+3;
- Кропивницкий – -3…-5;
- Черкассы – -3…-5;
- Чернигов – -3…-5;
- Сумы – -3…-5;
- Полтава – -4…-6;
- Днепр – -6…-8;
- Запорожье – -3…-5;
- Донецк – -6…-8;
- Луганск – -6…-8;
- Харьков – -6…-8;
- Киев – -4…-6.
Погода в Киеве
В понедельник, 27 декабря в Киеве будет без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12 градусов, днем -4…-6.
Как сообщал Главред, погода в Украине на новогодние праздники с 31 декабря по 2 января будет морозной и снежной. По прогнозу метеорологов, украинцев ожидают "температурные качели".
Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что погода в Украине на неделе ожидается морозной из-за антициклона с северо-запада. На Новый год 2022 выпадет снег и ожидается незначительное потепление.
Температура воздуха в новогодние дни должна составить в среднем от 0 до минус 5 мороза днем и от -2 до -7 градусов ночью. А вот 31 декабря днем на территории страны будет от -3 до +3. В новогоднюю ночь не исключен и мокрый снег.
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