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Погода на сегодня: часть Украины завалит снегом, ударит мороз до -14

27 декабря 2021, 06:47
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Холоднее всего сегодня будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Теплее всего - в Одесской, температура воздуха там +1, говорит прогноз погоды.

мокрый снег
В некоторых региона сегодня выпадет мокрый снег, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 27 декабря, будет морозной и снежной. Температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…-7. Максимальная температура воздуха днем составит всего +1 градус.

Холоднее всего сегодня будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там синоптик прогнозирует -6...-8 градусов. Ночью - сильные морозы до -12…-14, говорит прогноз погоды Украинского гидрометцентра.

В центральных регионах столбики термометров покажут -3...-5 градусов. В Киевской и Житомирской областях – -4….-6 градусов. На Западе Украины также будет морозно - от -2 до -5.

Теплее всего в Одесской области - температура воздуха составит +1 градус. В целом, в южной части Украины и в Закарпатье ночью -2…–7 градусов, днем - около нуля.

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Синоптик предупредил о сильном ветре - на Западе и Востоке порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, в других регионах ветер будет слабее – 3–8 метров в секунду.

В понедельник в северных и части центральных областей будет облачно, но без осадков. Сухо будет также на Волыни и Ровненщине. В то же время в других областях и днем, и ночью синоптик прогнозирует снег, в Крыму - мокрый снег.

"В южной части, днем и в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег; на юге Одесской области и в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололедица. На остальной территории без осадков. На дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Погода в Украине 27 декабря 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 27 декабря

  • Ужгород – -1…+1;
  • Львов – -2…-4;
  • Ивано-Франковск – -3…-5;
  • Тернополь – -3…-5;
  • Черновцы – -3…-5;
  • Хмельницкий – -3…-5;
  • Луцк – -3…-5;
  • Ровно – -3…-5;
  • Житомир – -4…-6;
  • Винница – -2…-4;
  • Одесса – -1…+1;
  • Николаев – -1…-3;
  • Херсон – 0…-2;
  • Симферополь – +1…+3;
  • Кропивницкий – -3…-5;
  • Черкассы – -3…-5;
  • Чернигов – -3…-5;
  • Сумы – -3…-5;
  • Полтава – -4…-6;
  • Днепр – -6…-8;
  • Запорожье – -3…-5;
  • Донецк – -6…-8;
  • Луганск – -6…-8;
  • Харьков – -6…-8;
  • Киев – -4…-6.

Погода в Киеве

В понедельник, 27 декабря в Киеве будет без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12 градусов, днем -4…-6.

Как сообщал Главред, погода в Украине на новогодние праздники с 31 декабря по 2 января будет морозной и снежной. По прогнозу метеорологов, украинцев ожидают "температурные качели".

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что погода в Украине на неделе ожидается морозной из-за антициклона с северо-запада. На Новый год 2022 выпадет снег и ожидается незначительное потепление.

Температура воздуха в новогодние дни должна составить в среднем от 0 до минус 5 мороза днем и от -2 до -7 градусов ночью. А вот 31 декабря днем на территории страны будет от -3 до +3. В новогоднюю ночь не исключен и мокрый снег.

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