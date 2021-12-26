Украину атакует снегопад и мощный мороз

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет достаточно опасной. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, в стране будет обильный снегопад в некоторых областях и сильный мороз.

Самые сильные осадки ожидаются в некоторых центральных и восточных областях уже 28 декабря.

27 декабря в Украине будет морозно, а снег вероятен на западе, юге, и в части центральных областей.

Температура -4... -8 днем и -11... -15 ночью. На юге и Закарпатье выше, +1... -3 днем, -5... -9 ночью.

Во вторник, 28 декабря "градусы" немного повысятся, но осадки останутся повсюду, кроме запада.

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На востоке, в центре - сильный снегопад.

Погода в Украине

"В связи со снижением температуры воздуха, 25-28 декабря на реках бассейна Припяти ожидается продолжение шугообразования, при этом на отдельных участках рек формирование зажоров льда с резкими колебаниями уровней воды. Местами возможен выход воды на пойму (уровень опасности желтый)", - говорится в предупреждении.

Из-за осадков и оттепелей ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды:

на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская области) - на 0,2-0,6 м над уровнями на 08:00 23 декабря;

дальнейшее затопление поймы реки Западный Буг, пост Каменка Бужская.

В украинских Карпатах ожидается снеголавинная опасность.

После оттепели возвращаются морозы

"На ближайшие выходные синоптическая ситуация в Украине будет очень динамичной! Будет и потепление, и похолодание, и осадки (причем как в виде снега, так и в виде дождя!), и гололедица и порывистый ветер. Словом, погода еще раз решает показать нам свой капризный характер", - отметили в Укргидрометцентре.

В Киеве 27 декабря без осадков. Температура днем 4-6 градусов мороза, ночью 11-13 ниже нуля.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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