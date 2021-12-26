УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

26 декабря 2021, 09:37

Согласно прогнозу, самые сильные морозы в новогоднюю ночь-2022 ожидаются в северных регионах. А конкретно - в Черниговской и Сумской областях.

Погода, мороз
Погода, мороз / УНИАН

Синоптики изменили прогноз погоды в Украине на Новый год. Согласно новым данным, 31 декабря 2021 года в стране ожидаются сильные морозы, сообщает портал "Погода УНИАН".

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются в северных регионах – в Черниговской и Сумской областях. Там в новогоднюю ночь ждут минус 24-25 градусов. В Киевской, Житомирской и Ровенской — до 19-22 мороза, а в Волынской и Черкасской ожидается до минус 16-17. На остальной территории будет значительно теплее: 7-12 мороза, на крайнем востоке и местами на юге – до минус 5.

Днем 31 декабря также в большинстве регионов Украины ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17 мороза, в центральных областях 4-12 мороза, на юго-западе 4-7 мороза, на юге 2-4 мороза. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке — до +1-4 мороза.

В Киеве 31 декабря днем будет 13 мороза, а в новогоднюю ночь — до 22 мороза.

Тем не менее, сотрудники Укргидрометцентра такой прогноз погоды назвали неточным и подчеркнули, что за пять дней крайне трудно наверняка спрогнозировать, какой именно будет погода на Новый год.

Реклама

"Повторяем, что самые точные прогнозы погоды это на 1-5 суток. Именно поэтому УкрГМЦ пока еще не дает комментариев по поводу того, какая будет погода в новогоднюю ночь, нужно еще немного подождать, потому что данная информация не является точной, а следовательно может носить только ориентировочный характер", ‒ заявили в учреждении.

Читайте такжеСнежные дни без сильных морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

Читайте также:

viber
синоптики морозы Новый год 2022
Сейчас вы просматриваете новость «Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиГороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньги Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для ТельцовПоменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для Тельцов Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаНе стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку Зодиака Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожеланияПоздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания Какие сухофрукты самые вредные - ответ ученыхКакие сухофрукты самые вредные - ответ ученых
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
09:49

Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИ

09:37

Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

09:16

В случае войны Россия использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины - КулебаВидео

08:53

До 40 тысяч гривен: насколько большие штрафы за езду без прав в Украине

08:21

Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев зараженияВидео

Реклама
07:55

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

07:47

В Киеве просто посреди улицы убили неравнодушного мужчину, который заступился за женщину

07:45

К чему привела истерическая кремлевская тактикамнение

07:14

В 2022 году электроэнергия в Украине подорожает: сколько будем платить

06:53

Большой куш, новая работа и неожиданный поворот: гороскоп на январь 2022 года для Стрельцов

06:28

Свинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военных учетмнение

06:01

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

05:28

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

05:02

Яйца, ананас и не только: как быстро чистить фрукты и овощи

04:22

Врежут морозы и завалит снегом: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

03:50

Восстановляем чемодан и мебель: как удалить царапины на дереве и пластике

03:15

Дикие цены на хлеб и прочие продукты: эксперты рассказали, как высокая цена на газ ударит по кошелькам украинцев

02:47

Цена на газ для украинцев в 2022 году вырастет до 17 грн за куб - прогноз экспертаВидео

02:18

"Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению

01:45

Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

Реклама
01:16

Доллар резко подорожает: украинцам дали мрачный прогноз падения гривныВидео

00:52

Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

25 декабря, суббота
23:39

Диетолог пояснила, какие продукты вызывают брожение в желудке

22:53

Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления

21:57

Фото Садового и брюнетки со смелым декольте наделало шуму в Сети

21:42

В Минздраве пояснили, кто из украинцев наверняка получит бустерную дозу вакцины

20:57

Угроза удара РФ: у Путина ответили на вопрос о подготовке вторжения в УкраинуВидео

20:55

"Не раздумывая, побежали спасать": в Черкассах курсанты вытащили из ледяной воды мужчину

20:39

Цены на яйца резко пойдут вверх: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:51

Выстудит морозами: в Украине с новой недели резко упадет температура

19:36

Ягодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

19:36

Чем закончится женский вопрос в украинской армиимнение

19:31

Vodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую цену

19:03

В Украине бренд косметики разругали из-за рекламы с кадром из "Иронии судьбы"

18:44

На Львовщине мощный взрыв разнес частный дом: много пострадавших, среди них - ребенок

18:17

В каких странах хотят жить и работать украинцы - результаты опросаВидео

18:07

Успех в деньгах, работе и любви: кому из знаков ожидать уже в январе

17:56

В моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-хФото

17:55

Цены на интернет взлетят: украинцы узнали причины и новую стоимостьВидео

17:41

Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма ОмикронВидео

Реклама
17:30

"Украина - не Россия": Данилов предостерег страны Запада от решения судьбы украинцев без их мнения

17:08

Цена за буханку взлетит до 40 гривен: украинцам грозит рекордная стоимость хлебаВидео

16:42

"Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативу

16:15

Вторжение не является неминуемым: Данилов оценил угрозу удара РФ по УкраинеВидео

15:48

Гороскоп на январь 2022 года обещает Скорпионам роковую любовь с первого взглядаВидео

15:46

Удар ВВС, ракетами и артиллерией: в США раскрыли худший сценарий нападения РФ на УкраинуВидео

15:09

"Не допустить метастаз конфликта": Папа Римский во время рождественской речи высказался об УкраинеВидео

14:56

В Минздраве назвали сроки резкой вспышки коронавируса в УкраинеВидео

14:32

Госбанки начали платить "тысячу Зеленского": где украинцы получат ковидные деньгиВидео

14:31

"Женщина любимая": Юлия Тимошенко покорила украинцев и Павла Зиброва в роскошном платье-вышиванкеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять