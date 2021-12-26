Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

Погода, мороз / УНИАН

Синоптики изменили прогноз погоды в Украине на Новый год. Согласно новым данным, 31 декабря 2021 года в стране ожидаются сильные морозы, сообщает портал "Погода УНИАН".

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются в северных регионах – в Черниговской и Сумской областях. Там в новогоднюю ночь ждут минус 24-25 градусов. В Киевской, Житомирской и Ровенской — до 19-22 мороза, а в Волынской и Черкасской ожидается до минус 16-17. На остальной территории будет значительно теплее: 7-12 мороза, на крайнем востоке и местами на юге – до минус 5.

Днем 31 декабря также в большинстве регионов Украины ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17 мороза, в центральных областях 4-12 мороза, на юго-западе 4-7 мороза, на юге 2-4 мороза. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке — до +1-4 мороза.

В Киеве 31 декабря днем будет 13 мороза, а в новогоднюю ночь — до 22 мороза.

Тем не менее, сотрудники Укргидрометцентра такой прогноз погоды назвали неточным и подчеркнули, что за пять дней крайне трудно наверняка спрогнозировать, какой именно будет погода на Новый год.

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"Повторяем, что самые точные прогнозы погоды это на 1-5 суток. Именно поэтому УкрГМЦ пока еще не дает комментариев по поводу того, какая будет погода в новогоднюю ночь, нужно еще немного подождать, потому что данная информация не является точной, а следовательно может носить только ориентировочный характер", ‒ заявили в учреждении.

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Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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