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Трескучий мороз, но без снега: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня и назвал дату потепления

23 декабря 2021, 07:30
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Погода в Украине 23 декабря будет еще более морозной, чем вчера. В Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -23 градусов. Уже завтра немного потеплеет.

погода
Погода в Украине сегодня будет морозной / ua.depositphotos.com

В Украину пришло резкое похолодание. В восточных областях температура воздуха упала до -19, в центральных области - до -17. При этом снегопады прекратились.

Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, в четверг, 23 декабря, погода в Украине будет без осадков. Но снег еще лежит, так что дороги и тротуары скользкие.

Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 14-19° мороза, днем 5-10° мороза. В южных и западных областях морозы будут слабее: ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.

В Карпатах ночью 18-23°, днем 9-14° мороза.

Погода в Киеве и области сегодня будет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

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Температура воздуха по области ночью 14-19°, днем 5-10° мороза, в Киеве ночью 14-16°, днем 7-9° мороза.

Погода в Украине 23 декабря / meteo.gov.ua

В пятницу, 24 декабря, морозы начнут постепенно отступать, однако в большинстве регионов ночью будут сохранятся 10 градусов ниже нуля. В Киеве в пятницу днем прогнозируют 3-5 градусов со знаком минус, а ночью – до 12 градусов мороза. Погода в Украине днем в последний день рабочей недели будет с осадками. Синоптик прогнозирует снег, мокрый снег с дождем.

Погода в Украине 24 декабря 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе похолодает на территории всей страны, хотя морозы продлятся недолго. По его словам снижение температуры воздуха принесет холодная воздушная масса из Арктики. Морозы придут 21 декабря и продлятся до 24 числа.

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