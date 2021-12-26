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Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменится

26 декабря 2021, 22:05

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются на севере страны.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на новогодние праздники с 31 декабря по 2 января будет морозной и снежной. По прогнозу метеорологов, украинцев ожидают "температурные качели".

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что по предварительным расчетам ожидается незначительная морозная погода, местами возможен снег - в основном в западном регионе. Сейчас же - очень подвижная атмосфера, наблюдается перестройка атмосферных процессов, происходят "температурные качели".

Поэтому более точно о погоде станет известно поближе к праздникам, отметила метеоролог.

"Остается надежда, что на Новый год будет не слишком морозная погода, возможно, со снегом. Но какая точно будет погода, можно будет сказать только за 5 дней до 31 декабря", - добавила Наталья Птуха.

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются на севере страны. В Черниговской и Сумской областях в новогоднюю ночь будет до минус 24-25.

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В Киевской, Житомирской и Ровенской возможен мороз до -19 -22.

В Волынской и Черкасской ожидается - до 16-17 мороза.

На остальной территории будет значительно теплее: 7-12 мороза.

Погода на 31 декабря

Днем 31 декабря также в большинстве областей ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17 мороза, в центральных областях 4-12, на юго-западе 4-7, на юге 2-4 ниже нуля.

Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке - до +1-4.

При этом, в Укргидрометцентре такой прогноз погоды назвали неточным и подчеркнули, что сейчас трудно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год.

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"Повторяем, что самые точные прогнозы погоды это на 1-5 суток. Именно поэтому УкрГМЦ пока еще не дает комментариев по поводу того, какая будет погода в новогоднюю ночь, нужно еще немного подождать, потому что данная информация не является точной, а следовательно может носить только ориентировочный характер", - отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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