Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменится

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются на севере страны.
Погода в Украине на новогодние праздники с 31 декабря по 2 января будет морозной и снежной. По прогнозу метеорологов, украинцев ожидают "температурные качели".
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что по предварительным расчетам ожидается незначительная морозная погода, местами возможен снег - в основном в западном регионе. Сейчас же - очень подвижная атмосфера, наблюдается перестройка атмосферных процессов, происходят "температурные качели".
Поэтому более точно о погоде станет известно поближе к праздникам, отметила метеоролог.
"Остается надежда, что на Новый год будет не слишком морозная погода, возможно, со снегом. Но какая точно будет погода, можно будет сказать только за 5 дней до 31 декабря", - добавила Наталья Птуха.
Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются на севере страны. В Черниговской и Сумской областях в новогоднюю ночь будет до минус 24-25.
В Киевской, Житомирской и Ровенской возможен мороз до -19 -22.
В Волынской и Черкасской ожидается - до 16-17 мороза.
На остальной территории будет значительно теплее: 7-12 мороза.
Погода на 31 декабря
Днем 31 декабря также в большинстве областей ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17 мороза, в центральных областях 4-12, на юго-западе 4-7, на юге 2-4 ниже нуля.
Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке - до +1-4.
При этом, в Укргидрометцентре такой прогноз погоды назвали неточным и подчеркнули, что сейчас трудно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год.
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"Повторяем, что самые точные прогнозы погоды это на 1-5 суток. Именно поэтому УкрГМЦ пока еще не дает комментариев по поводу того, какая будет погода в новогоднюю ночь, нужно еще немного подождать, потому что данная информация не является точной, а следовательно может носить только ориентировочный характер", - отметили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.
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