Морозы отступят, придет оттепель: синоптик уточнила, какой будет погода в Украине на Новый год 2022

На Новый год 2022 в Украину придет оттепель / Фото Reuters

Погода в Украине в последнюю неделю старого 2021 года будет морозной. Однако накануне нового 2022 года морозы пойдут на спад - в большинстве областей ожидается оттепель. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

"Ближе к выходным в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. Потеплеет до оттепели и даже небольших "плюсов". Ожидается дождь и мокрый снег, таяние льда на разных поверхностях, поэтому будьте осторожны под крышами домов и на дорогах", - рассказала синоптик Мeteoprog.

По словам Диденко, 31 декабря и 1 января в большинстве областей Украины ожидается температура воздуха в пределах от 0 до +5 градусов. Выпадает дождь, местами с мокрым снегом.

"Погода предполагается не совсем такой, какой мы хотели бы ее видеть на праздник, однако прогноз погоды поможет нам избежать нежелательных сюрпризов", - резюмировала синоптик.

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Погода в Украине до конца 2021 года от Укргидрометенцтра

В среду, 29 декабря, в восточных, северо-восточных, ночью и большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях синоптик прогнозирует снег, говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Ночью на востоке страны сильный снег с дождем, гололедица, на Левобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; в Закарпатье и юго-востоке ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

30 декабря в Украине без осадков, 31 декабря - небольшой снег, днем с дождем. Ожидается постепенное повышение температуры на 3-5°. На дорогах страны гололедица.

Как сообщал Главред, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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