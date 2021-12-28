Часть страны завалит снегом: украинцев предупредили об опасности

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 29 декабря ожидается снежной и морозной. Днем на дорогах гололедица, температура воздуха будет колебаться от -11 до +5 градусов.

В ночь на 29 декабря снегопады ожидаются в центре, на севере и востоке страны.

На остальной территории - без существенных осадков. Днем в Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдет снег с дождем.

Погода на 29 декабря

на западе ночью от -2 до -10, днем от -1 до -5;

на севере ночью от -8 до -11, днем от -4 до -6;

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на востоке ночью от -7 до -9, днем от -1 до +1;

на юге ночью от -1 до -9, днем от -1 до +5;

в центре ночью от -7 до -9, днем от –2 до -5.

Опасность на дорогах

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на 29 декабря.

На всей территории Украины ожидается северо-восточный ветер до 5-10 метров в секунду, ночью на левобережной части местами порывы до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый.

Погода в Киеве

В Киеве ночью 29 декабря ожидается снег. Днем без существенных осадков.

Температура воздуха в ночное время составит от -7 до -9, в дневное - от -4 до -6 градусов.

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Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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