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Ударят морозы, наметет сугробы: украинцы узнали, какой будет погода в январе 2022

30 декабря 2021, 16:20
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На Закарпатье и в горах Крыма прогнозируется осадков до 79 мм.

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/ 1zoom.ru

Синоптики рассказали о том, какую погоду ждать украинцам в январе 2022 года.

Прогноз опубликован на официальном сайте Украинского гидрометцентра.

Температура в январе

В январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла.

Эти температурные показатели являются близкими к климатической норме, говорят синоптики.

Количество осадков в январе

В первом месяце 2022 года, по прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм.

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В то же время на Закарпатье и в горах Крыма прогнозируется осадков до 79 мм, что также находится в пределах нормы.

Что известно о погоде в январе

Добавим, что по данным многолетних наблюдений в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в январе - 23-39,9 градусов мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 8-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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