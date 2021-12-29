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Украинцам нужно готовиться к погодной аномалии: синоптик выдал неожиданный прогноз

29 декабря 2021, 09:07
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По словам синоптика, о том, что в Украине будет мягкая зима, также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии.

снег
Украинцам нужно готовиться к погодной аномалии: синоптик выдал неожиданный прогноз / УНИАН

В этом году в Украине и в Европе в целом ожидается мягкая зима, но количество осадков будет близким к обычной зимней норме. Об этом сообщает портал Meteoprog со ссылкой на прогноз кандидата географических наук и синоптик Игорь Кибальчич.

"В соответствии с Европейским центром среднесрочных прогнозов с декабря до февраля на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха, особенно в ее восточной части. Хорошо заметно, что во все три месяца Украина находится в оранжевой заливке на карте, что соответствует аномалиям +1...+2 градусов", − объяснил он.

В то же время количество осадков будет близким к норме и только на севере Европейского континента ожидается избыток осадков, говорит Игорь Кибальчич.

По его словам, о том, что в Украине будет мягкая зима, также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца. Согласно данным, в Украине ожидается частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

"Но это не исключает эпизодические вторжения холода, которые обычно кратковременны и не влияют на средние значения", − добавил специалист.

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Напомним, ранее участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская заявила - если не прислушаться к ученым и продолжать использовать ископаемые источники энергии, то вполне реален жесткий сценарий изменения климата.

"Это действительно катастрофа, и мы говорим о средних оценках. В этом исследовании у нас не было возможности оценить экстремальные погодные явления, потому что это требует других методик и многих других ресурсов", - говорит эксперт.

По словам Краковской, даже по этим средним оценкам, речь идет о том, что в Украине не будет зимы вообще.

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