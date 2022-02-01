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Морозы не уйдут, ранней весны не будет: синоптик уточнил прогноз погоды на февраль 2022 в Украине

1 февраля 2022, 07:38
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В феврале 2022 среднемесячная температура воздуха по стране составит от 0 до 4 градусов мороза. Осадков будет на треть меньше, чем в январе, сказал синоптик.

погода, зима, весна
Погода в Украине в феврале будет со снегом и морозами / Коллаж ua.depositphotos.com

Погода в Украине в феврале 2022 будет зимней, преждевременного прихода весны ждать не стоит. Такой прогноз погоды озвучил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, в феврале среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат будет немного холоднее - до 6 градусов мороза. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут подниматься до 4 градусов тепла, пишет Сегодня.

При этом в последний месяц зимы выпадет приблизительно на треть меньше осадков, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм. В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см - в горах.

Ждать ли весну в феврале?

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", — сказал Прокопенко.

Как сообщал Главред, ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.

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