Зима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется весна

Погода на неделе будет почти весенней / Фото Униан

Погода в Украине на этой неделе порадует почти весенним теплом. В среду, 16 февраля, на территорию страны зайдет новая порция теплого воздуха. Исчезнут ночные "минусы", которые были на выходных и в начале недели. Не исключено, что зимней погоды до конца февраля уже не будет. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Сейчас на погоду в Украине влияет антициклон. Для него характерно отсутствие осадков, ночью небольшой "минус", днем - "плюс" при ясном небе. Однако когда погода изменится, будет больше облачности, передает Obozrеvatel.

"Время от времени западные системы будут приносить к нам как облачность, так и небольшие осадки, но также и более теплые воздушные массы из районов Атлантики", – рассказала синоптик.

В среду, 16 февраля, в западных областях температура воздуха ночью составит около 0 градусов. Дневной максимум будет от +3 до +8 градусов.

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В четверг, 17 февраля, в большинстве областей, кроме южных, временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя, а в Карпатах – дождь и мокрый снег. Ночью в четверг будет 0… +5 тепла, днем +4… +9, на юге даже до +10… +14 градусов.

При этом синоптик предупредила украинцев о порывах ветра. В четверг - до 15-20 метров в секунду.

"В дальнейшем есть тенденция к тому, что тепло будет сохраняться. В некоторые дни будет прохладнее, в некоторые - теплее, но в целом ночные морозы в большинстве областей отступают. Преобладают положительные значения температуры, хотя на северо-востоке в определенные ночи температура может опускаться до 0 градусов", – рассказала Птуха.

В то же время на высокогорьях Карпат будет сохраняться небольшой мороз и снежный покров.

"В среду и в четверг во время прохождения атмосферных фронтов в Карпатах будет мокрый снег. Не очень благоприятная ситуация будет в четверг и в пятницу – мокрый снег, порывы ветра, лавиноопасная ситуация в придачу", – предупредила Птуха.

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"Теплые воздушные массы будут сохраняться до конца этой недели. До 23 февраля есть тенденция к тому, что будут весенние значения температуры", - резюмировала Птуха.

Как сообщал Главред, весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

Был озвучен и долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.

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