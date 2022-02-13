В Украину идет резкое потепление: украинцам назвали дату

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие сутки, 14 февраля, будет теплой и без осадков.

Как сообщают в Укргидрометцентре, погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и теплая воздушная масса, перемещающаяся из Западной Европы.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

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Во вторник, 15 февраля, в большинстве областей Украины по-прежнему без осадков, лишь днем в Закарпатье пройдет небольшой дождь, в Карпатах - мокрый снег. Ночью и утром в северо-восточной части на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных, северо-восточных областях 9-14° мороза, в Закарпатье - около нуля; днем по всей Украине 3-8° тепла, в Прикарпатье - до 11° тепла.

В Киеве 15 февраля без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 5-7° тепла.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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