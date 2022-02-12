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Скоро запахнет весной: украинцам дали неожиданный прогноз погоды на март

12 февраля 2022, 08:57

Народный синоптик прогнозирует существенное потепление только в конце марта.

весна, весенние цветы
Скоро запахнет весной: украинцам дали неожиданный прогноз погоды на март / Reuters

Погода в марте 2022 года удивит украинцев температурними качелями – будут и "минусы", от которых все уже устали, и приятные "плюсы".

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" волынский народный синоптик Владимир Деркач, занимающийся наблюдениями за погодой на протяжении последних 17 лет, в начале весны погода в Украине будет еще напоминать зиму. В ночные часы даже возможен небольшой "минус".

В середине первой декады марта станет теплее, но погода может быть достаточно ветреной. В конце этого периода Деркач предупреждает о "погодных качелях", то есть столбики термометров будут колебаться то в сторону мороза, то в сторону тепла.

Вторая декада марта, по прогнозам народного синоптика, продолжит тенденцию по поводу колебаний от "минуса" ночью до "плюса" днем. Дневные "минусы" в течение этого времени возможны только в течение 2-3 дней. Осадки, по словам Деркача, будут умеренными.

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Зима совсем потеряет свои права в конце месяца. Как отмечает Деркач, столбики термометров поползут вверх. Ждать обильных и частых осадков не стоит.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.

Кроме того, метеорологи прогнозируют, что в марте будет еще холодно, но уже в апреле резкая волна теплой погоды накроет Украину, а в мае уже будет очень тепло.

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