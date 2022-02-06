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Внезапно ворвется безумная жара: украинцам пообещали теплую весну

6 февраля 2022, 12:04

Устойчивое тепло придет уже в апреле, более того, температура воздуха поднимется достаточно резко.

Погода
Украинцам пообещали теплую весну / pixabay

Погода весной 2022 года приятно удивит украинцев. Метеорологи прогнозируют, что в марте будет еще холодно, но уже в апреле резкая волна теплой погоды накроет Украину, а в мае уже будет очень тепло.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова изданию Телеграф, дуновение весны украинцы почувствуют уже в конце этого месяца - 25 февраля.

Мартазинова сообщила, что погода в марте будет неустойчивой и резко холодной со второй половины месяца. Поэтому сразу после морозной зимы отогреться не получится, март будет далеко не весенним.

Устойчивое тепло придет уже в апреле, более того, температура воздуха поднимется достаточно резко, а в конце месяца ожидается почти летняя жара - выше +20 градусов.

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Май порадует украинцев в этом году - будет достаточно тепло. Метеоролог отметила, что в первой половине мая будет преимущественно без осадков.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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