Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном лете / pixabay

Лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, при этом климатологи говорят, что в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

Как рассказала в эфире программы "Новый день" на Радио НВ климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко, Украина находится в стадии перехода к другому, не свойственному для нее климату – аномальному. При этом возможны изменения температур, осадков.

Как уточнила Бойченко, со временем в Украине станет жарче: повысятся температуры и лето будет по-настоящему горячим периодом в году.

"Июнь также будет отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно", – рассказала эксперт.

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"И возможно, осадков станет выпадать немного больше, особенно летом", – добавила она.

По словам климатолога, осадки не будут похожи на продолжительные тропические дожди, но будут сильными, и, возможно, приведут к негативным последствиям: подтоплениям, наводнениям.

"Дожди в последнее время у нас выпадают в виде ливней. Они внезапные, когда за короткое время выпадает норма, и даже две-три месячные нормы осадков", – акцентировала специалист.

Она отметила, что такие дожди могут стать причиной проблемы, потому что "экосистема не успевает усвоить эту влагу".

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.