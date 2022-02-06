Ждать ли ранней весны: украинцам дали неожиданный прогноз на февраль

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В воскресенье в Украине преимущественно погода без осадков. Определенные осадки ожидаются на Левобережье, Юго-Востоке,а к вечеру - на Западе страны, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Как сообщила она в эфире на Радио НВ, в воскресенье температура будет с небольшим плюсом, +1…+2 °C, ожидается порывистый ветер.

Более серьезные снижения температуры коснутся северо-восточных областей страны, там ожидают морозы на выходных.

Синоптик говорит, что ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

"Пока, конечно, мы не можем сказать, какой будет весна, когда наступит. По календарю через 24 дня, но ближайшие перспективы у нас такие, что все-таки погода будет сохранять изменчивый характер. Снова могут быть кое-где небольшие морозы, но и плюсы в определенные дни не исключены. То есть определенные колебания температуры, но пока без каких-либо резких таких амплитуд. То есть, небольшой плюс, небольшой минус. Вот такое пока у нас начало февраля, и вот такая его первая декада планируется", - добавила Птуха.

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