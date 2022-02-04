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Весна в Украину придет внезапно - климатолог

4 февраля 2022, 07:53
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Из-за изменений климата украинцам нужно готовиться к нетипичной погоде.  Произойдет резкий скачок от холодов к высоким температурам.

погода, весна
Климатолог предупредила о резком наступлении весны / Фото pixabay.com

Весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду, передает Радио НВ.

Бойченко отметила, что весна в Украине сейчас начинается раньше, чем это было, например, во второй половине или в середине XX века. Специалист связывает изменения с общемировыми тенденциями.

Климатолог спрогнозировала, что весна в этом году начнется внезапно, без переходов и непостоянства, то есть "резко и сразу".

Бойченко добавила, что Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, что в свою очередь, спровоцирует увеличение количества осадков уже предстоящим летом.

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"Во-первых, потепление будет продолжаться, и тенденция сейчас характерна для летних таких жарких периодов, которые будут перемежаться с более традиционными. И плюс июнь будет также отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно", - рассказала климатолог.

Она добавила, что осадки не будут похожи на продолжительные тропические дожди, но будут сильными, поэтому возможны негативные последствия.

"Атмосферные осадки в последнее время у нас выпадают в виде ливней. Это не тихие циклонические дожди в течение трех, пяти, семи дней, а внезапные ливни, когда за короткое время выпадает норма, и даже две-три месячные нормы осадков. И это проблема, потому что экосистема не успевает усвоить эту влагу. И кроме того, эти ливни и осадки приводят к подтоплению и наводнениям", - добавила климатолог.

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Как сообщал Главред, 2 февраля сурок Тимка ІІІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, традиционно дал прогноз на ближайшую весну.

Когда его достали из домика в День сурка, то Тимка не увидел своей тени. Хранительница сурка Надежда Токарская объяснила, что весна будет достаточно нестабильной - нас ждут температурные качели. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной.

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