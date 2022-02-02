Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потепление

Тимка III / УНИАН

Сурок Тимка ІІІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, традиционно 2 февраля дал прогноз на ближайшую весну.

Когда его достали из домика в День сурка, то Тимка не увидел своей тени.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет достаточно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", - объяснила хранительница сурка Надежда Токарская.

Животное также выбрало блюдо-антистресс. Ему предложили на выбор борщ с пампушками, вареники с луком и сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Сурок не задумываясь побежал к салу.

День сурка на биостанции ХНУ им. Каразина отмечают с 2004 года. До Тимки ІІІ прогнозированием занимался его отец, Тимка ІІ. Он предсказал погоду семь раз, после чего ушел на заслуженный отдых.

Реклама

До этого сурком-метеорологом был Тимка І.

Как предсказывает погоду сурок

В День сурка существуют всего лишь две основные приметы:

животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы - весна будет ранней;

грызун в солнечный день видит свою тень, пугается и прячется в нору - придется зимовать еще шесть недель.

Читайте такжеКакой будет погода в Украине весной 2022: киевлян ждет классический март, сырой апрель и холодный май

Читайте также: