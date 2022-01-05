Львовские сурки-"предсказатели" неожиданно проснулись и предрекли раннюю весну

После зимней спячки неожиданно проснулись сурки Маричка и Мишка / 1zoom.ru

Во Львовском натуралистическом центре из зимней спячки неожиданно проснулись сурки Маричка и Мишка. Специалисты говорят, что впервые за 13 лет их сон был таким коротким, а это значит, что зима 2022 в Украине будет недолгой.

Проснулись Маричка и Мишка из-за теплой погоды — во Львове 4 января было +8 градусов, передает ТСН.

О том, что львовские сурки бодрствуют, свидетельствует открытое отверстие в их будке, которое до спячки животные сами закрыли опилками.

Такая короткая зимняя спячка никак не отразится на их здоровье, говорят зоологи. Когда ударят морозы, Маричка и Мишко могут снова заснуть.

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Согласно народному поверью, если грызун проснется и не увидит своей тени, весна придет рано. А если наоборот, то следует готовиться еще к полутора месяцам морозов.

Как сообщал Главред, ранее синоптик озвучил первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине. По его словам, март будет суровым и снежным.

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