Весна ворвется в январе: в Украине неожиданно потеплеет до +13

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине 5 января почти во всех регионах будет дождливой. Столбики термометра местами поднимутся до +13.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, на востоке и северо-востоке страны ночью будут идти дожди с мокрым снегом.

Ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карпатах ночью прогнозируют значительный мокрый снег и метели, на дорогах гололедица, днем дождь и порывы ветра до 25-28 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

Реклама

в западных областях днем +5 +10, ночью +2 +6 градусов;

на севере страны +4 +8 градусов, а ночью от 0 до +4;

в восточных областях днем +4 +7 градусов, ночью -1 -5;

на юге страны +7 +10 градусов днем, а ночью +2 +6;

в центральных областях +5 +9 днем, ночью +1 +4 градуса.

Погода в Киеве

В среду, 5 января в столице в течение суток будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +6 +8 градусов, ночью +2 +4.

Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

Читайте такжеПриметы на 5 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Читайте также: