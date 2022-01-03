Украину атакует снегопад: синоптики назвали дату непогоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине после Рождества будет снежной. Снегопады охватят почти всю страну.

По данным ресурса VentuSky, в субботу, 8 января, на территорию Украины из Европы прорвется атмосферный фронт, который принесет снег в Тернопольскую область.

Уже к вечеру 8 января осадки доберутся до Киева через Житомирскую область. Далее в Черновцы, Львов, Ровно, Хмельницкий, Житомир, Черкассы, Николаев и Одессу.

В воскресенье, 9 января, атмосферный фронт продвинется, захватив Сумскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.

При этом регионы, где осадки начались еще в субботу, продолжат накрывать снегопады.

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Погода на Рождество

В пятницу, 7 января, южные и центральные регионы порадует солнце в этот Рождественский праздник, а на остальной территории Украины будет облачно и пасмурно, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха начнет снижаться, и днем столбики термометров опустятся максимум до -1 градуса.

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Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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