Украину атакует снегопад: синоптики назвали дату непогоды

На Рождество погода в Украине будет солнечной.
Погода в Украине после Рождества будет снежной. Снегопады охватят почти всю страну.
По данным ресурса VentuSky, в субботу, 8 января, на территорию Украины из Европы прорвется атмосферный фронт, который принесет снег в Тернопольскую область.
Уже к вечеру 8 января осадки доберутся до Киева через Житомирскую область. Далее в Черновцы, Львов, Ровно, Хмельницкий, Житомир, Черкассы, Николаев и Одессу.
В воскресенье, 9 января, атмосферный фронт продвинется, захватив Сумскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.
При этом регионы, где осадки начались еще в субботу, продолжат накрывать снегопады.
Погода на Рождество
В пятницу, 7 января, южные и центральные регионы порадует солнце в этот Рождественский праздник, а на остальной территории Украины будет облачно и пасмурно, осадки не прогнозируются.
Температура воздуха начнет снижаться, и днем столбики термометров опустятся максимум до -1 градуса.
Читайте такжеПривлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 января
Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.
Читайте также:
- Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменится
- Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопада
- Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал даты