Украина "утонет" в снегу уже в ближайшие дни: где похолодает до -13

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни.
Погода в Украине испортиться в ближайшие дни. Мокрый снег и дождь ожидается почти по всей территории страны.
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Западе и на севере Украины 4 февраля будет снег, а в Николаевской области, Днепре, Запорожье, Крыму, Луганщине и Донбассе - мокрый снег и дождь.
"В центральных областях, в Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской - без существенных осадков. На дорогах или "каша", или гололедица - водители, не гоните сильно", - предупредила синоптик.
По словам Диденко, 4 февраля, в западных и северных областях Украины ожидается порывистый ветер.
Читайте такжеФевраль 2022 будет "ласковым": синоптик уточил прогноз погоды на месяц по Украине"Температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла. На юге и в восточных областях будет завтра теплее, +2+6 градусов.
Погода в Киеве
В столице 3 февраля будет периодически выпадать снег. На дорогах гололедица. Порывистый северо-западный ветер. В ближайшую ночь -2-5 градусов, завтра днем в столице от 2 мороза до 1 тепла.
Погода в Украине: после 5 февраля потеплеет
"Холодными ожидаются ночи 4 и 5 февраля -5-13 градусов. Однако дальше снова градусы подтянутся ближе к нулю", - подытожила Диденко.
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