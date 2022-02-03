Украина "утонет" в снегу уже в ближайшие дни: где похолодает до -13

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

Погода в Украине испортиться в ближайшие дни. Мокрый снег и дождь ожидается почти по всей территории страны.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Западе и на севере Украины 4 февраля будет снег, а в Николаевской области, Днепре, Запорожье, Крыму, Луганщине и Донбассе - мокрый снег и дождь.

"В центральных областях, в Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской - без существенных осадков. На дорогах или "каша", или гололедица - водители, не гоните сильно", - предупредила синоптик.

По словам Диденко, 4 февраля, в западных и северных областях Украины ожидается порывистый ветер.

Читайте такжеФевраль 2022 будет "ласковым": синоптик уточил прогноз погоды на месяц по Украине"Температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла. На юге и в восточных областях будет завтра теплее, +2+6 градусов.

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Погода в Киеве

В столице 3 февраля будет периодически выпадать снег. На дорогах гололедица. Порывистый северо-западный ветер. В ближайшую ночь -2-5 градусов, завтра днем ​​в столице от 2 мороза до 1 тепла.

Погода в Украине: после 5 февраля потеплеет

"Холодными ожидаются ночи 4 и 5 февраля -5-13 градусов. Однако дальше снова градусы подтянутся ближе к нулю", - подытожила Диденко.

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