Ворвался почти 6-бальный шторм: мощнейшая магнитная буря обрушилась на Украину

Очень сильная магнитная буря будет бушевать в Украине минимум три дня.

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Мощная магнитная буря накрыла Украину / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Магнитная буря в Украине началась сразу с мощной силой. Она достигает почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Буря обрушилась на Землю еще 15 июля. Однако в тот день она была достаточно слабой и не превышала 3 баллов. Уже 16 июля мощность магнитной бури резко подскочила до более 5-ти баллов.

По прогнозу экспертов, не стоит ждать, что уже скоро буря закончится. Мощная активность продлится минимум 3 дня - до 18 июля включительно. Все это время сила магнитной бури будет на уровне почти 6-ти баллов.

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Лишь 19 июля её сила уменьшится и буря пойдет на спад.

Мощная магнитная буря накрыла Украину / фото: скриншот meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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