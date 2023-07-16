Ворвался почти 6-бальный шторм: мощнейшая магнитная буря обрушилась на Украину

Магнитная буря в Украине началась сразу с мощной силой. Она достигает почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Буря обрушилась на Землю еще 15 июля. Однако в тот день она была достаточно слабой и не превышала 3 баллов. Уже 16 июля мощность магнитной бури резко подскочила до более 5-ти баллов.
По прогнозу экспертов, не стоит ждать, что уже скоро буря закончится. Мощная активность продлится минимум 3 дня - до 18 июля включительно. Все это время сила магнитной бури будет на уровне почти 6-ти баллов.
Лишь 19 июля её сила уменьшится и буря пойдет на спад.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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