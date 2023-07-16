В Украину мчит невыносимая погода: пекло будет везде

Температура воздуха в Украине ночью будет составлять от +17 до +19, а днем - от +30 до +32 градусов.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет невыносимо жаркой. Как сообщают синоптики, на западе Украины и в Житомирской области ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, временем температура будет достигать отметки +33.

"Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20, на побережье морей до 23; днем 28-33, в восточной части 25-30", - пишет пресс-служба.

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Погода на 17 июля

на западе будет колебаться от +29 до +32 ночью и от +16 до +19 днем;

на севере будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +28 до +32 днем;

на юге будет колебаться от +18 до +22 ночью и от +30 до +33 днем;

на востоке будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +25 до +29 днем.

В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять от +17 до +19, а днем - от +30 до +32 градусов.

Карта погоды / Укргидрометцентр

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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