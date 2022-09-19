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Врежет до 0° и завалит снегом: украинцев предупредили о похолодании, названы сроки

19 сентября 2022, 03:30

В Украине ожидаются осадки, осложнение погоды и порывы ветра до 15-20 м/с.

снег
Синоптики прогнозируют снег в Украине / Pixabay/Sonyuser

В понедельник в западных, ночью и северных областях Украины ожидаются дожди, осложнение погоды, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

На остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме юга порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в южной части и восточных областях ночью 8-13 °, днем 17-22 °; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-5 ° тепла.

В Киеве 19 сентября ночью, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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