Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданием

/ meteovesti.ru

В Украине вскоре ожидается снижение температурных показателей. Морозы вероятны еще в феврале.

О том, когда ждать похолодания, говорится в прогнозе радара погоды Ventusky.

Обратим внимание на то, что в Украине температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов мороза.

Когда ждать удара холода

Отметим, что вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в конце февраля.

При этом наиболее экстремальных минусов стоит ожидать в Карпатском регионе.

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Температура воздуха в ночь на 27 февраля может опуститься до 14 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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