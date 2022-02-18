Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданием

В Украине температура воздуха может опускаться почти до 15 градусов мороза.
В Украине вскоре ожидается снижение температурных показателей. Морозы вероятны еще в феврале.
О том, когда ждать похолодания, говорится в прогнозе радара погоды Ventusky.
Обратим внимание на то, что в Украине температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов мороза.
Когда ждать удара холода
Отметим, что вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в конце февраля.
При этом наиболее экстремальных минусов стоит ожидать в Карпатском регионе.
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Температура воздуха в ночь на 27 февраля может опуститься до 14 градусов мороза.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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Автор: Алексей Тычина