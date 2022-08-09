Врежет пекло +38°: синоптик рассказал, когда ждать максимальной жары

/ УНИАН

В Украине в связи с установлением поля повышенного атмосферного давления в ближайшие дни на большей части территории ожидается сухая и жаркая погода, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Как пишет он в прогнозе на Meteoprog, в западных, северных и частично центральных областях малоподвижный холодный фронт обусловит выпадение осадков и гораздо более низкую температуру воздуха, особенно в дневные часы.

В то же время синоптик уточнил, что ближе к выходным жаркая погода распространится также на северные и западные регионы.

Он прогнозирует, что в течении недели температура воздуха в Украине будет колебаться:

ночью от +13 до + 23 °С на юге;

днем от +19 до + 37 °С;

в южных, центральных и восточных областях ожидается зной +33…+38 °С.

На выходных местами ожидаются дожди с грозами. Температурный фон заметно повысится за счёт поступления жаркого воздуха с Центральной Азии: ночью +16…+21 °С, днём +29…+34 °С, в южных и восточных областях +33…+38 °С, добавил Кибальчич.

Ранее сообщалось о том, что резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени.

Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года.

Другие новости: