Врежут лютые морозы до - 24°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали даты

Синоптическая ситуация в Украине вскоре переменится. Заметное снижение температуры не исключено в ряде областей страны.

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Погода в Украине продолжает удивлять невероятными перепадами. Только недавно украинцы ощущали почти весеннее тепло, однако вскоре прогнозируется существенное похолодание.

О предполагаемых ощутимых перепадах температуры идет речь в прогнозных показателях, опубликованных на сайте Meteo.ua.

Синоптическая ситуация в Украине вскоре переменится. Заметное снижение температуры не исключено в ряде областей страны.

Отметим, что сильные "минусы" будут ощущаться как ночью, так и в дневное время. Причем мороз пощиплет украинцев как в восточных и северных областях, так и в Киеве.

Сроки резкого похолодания

Обратим внимание на то, что серьезное похолодание в Украине прогнозируется в середине февраля. Столбили термометров уйдут ниже – 20 градусов.

Добавим, что на Харьковщине 19 и 20 февраля в ночное время не исключены морозы до – 24 градусов.

/ meteo.ua

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Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.

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