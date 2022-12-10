Врежет дубак до – 31°: украинцев предупредили о диких морозах и назвали даты

В конце декабря температура будет опускаться до невероятных - 30° даже в Киеве.

/ meteovesti.ru

Погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в декабре и в январе будет много морозов и днем, и ночью. Соответствующий прогноз опубликовал портал Gismeteo.

Обратим внимание, что в конце декабря и в начале января температура будет опускаться до невероятных - 30° даже в Киеве.

Не лишне учитывать, что морозы ударят под Новый год, поэтому стоит быть осторожными и не пренебрегать предупреждениям синоптиков.

Пик морозов ожидается 1 и 2 января – в ночное время до – 31 градуса.

/ Gismeteo

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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