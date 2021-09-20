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Засыплет мокрым снегом, ударят заморозки: украинцам пообещали дубак и назвали сроки

20 сентября 2021, 12:42
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В среду, 22 сентября, в Карпатах температура воздуха существенно снизится, возможен снег.

мокрый снег
В Украине прогнозируют мокрый снег / УНИАН

В Украине в течении недели будет преобладать холодная и дождливая погода, обусловленная циклоном, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как пишет она в Facebook, температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит +7 +12 градусов. Усилится северо-западный, порывистый ветер

В южных регионах, а также в Луганской, Донецкой областях и в Днепре +12 +18 градусов. В северных, центральных областях, а также на Харьковщине ожидаются осадки.

Синоптик предупредила, что в среду, 22 сентября, в Карпатах температура воздуха существенно снизится, возможен снег.

Она уточнила, что в ближайшие сутки температура воздуха в Киеве опустится до +4 +5 градусов, а днем повысится лишь до +7 +9 градусов. Ожидается порывистый ветер западного направления, возможен небольшой дождь.

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Диденко добавила, что к грядущим выходным температура существенно повысится.

Как уточнили в Укргидрометцентре, ночью, 22 сентября, в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности грунта заморозки 0 -3 градуса.

В ближайщие три дня в Украине прохладная погода +1 +7 градусов ночью и +6 +11 днем. В следующие три дня вероятны осадки, в Карпатах – дождь с мокрым снегом.

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Напомним, климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.

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