Засыплет мокрым снегом, ударят заморозки: украинцам пообещали дубак и назвали сроки

В среду, 22 сентября, в Карпатах температура воздуха существенно снизится, возможен снег.
В Украине в течении недели будет преобладать холодная и дождливая погода, обусловленная циклоном, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как пишет она в Facebook, температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит +7 +12 градусов. Усилится северо-западный, порывистый ветер
В южных регионах, а также в Луганской, Донецкой областях и в Днепре +12 +18 градусов. В северных, центральных областях, а также на Харьковщине ожидаются осадки.
Синоптик предупредила, что в среду, 22 сентября, в Карпатах температура воздуха существенно снизится, возможен снег.
Она уточнила, что в ближайшие сутки температура воздуха в Киеве опустится до +4 +5 градусов, а днем повысится лишь до +7 +9 градусов. Ожидается порывистый ветер западного направления, возможен небольшой дождь.
Диденко добавила, что к грядущим выходным температура существенно повысится.
Как уточнили в Укргидрометцентре, ночью, 22 сентября, в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности грунта заморозки 0 -3 градуса.
В ближайщие три дня в Украине прохладная погода +1 +7 градусов ночью и +6 +11 днем. В следующие три дня вероятны осадки, в Карпатах – дождь с мокрым снегом.
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Напомним, климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.
По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.