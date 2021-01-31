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Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон

31 января 2021, 14:45
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Циклон принесет в Украину снегопады и дожди.

снег,Киев
Синоптики дали прогноз на 1 февраля / УНИАН

В начале февраля в Украине погоду будет определять циклон, который принесет снегопады, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, а также дождь, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, погода будет характеризоваться чередованием мороза и оттепели.

По ее прогнозу, 1 февраля в центральных областях, на севере, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях - снегопады, снег будет смешиваться с мокрым снегом, на Харьковщине, Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей станет преобладать дождь.

На Волыни, в Ровенской, большинстве Львовщины и Закарпатья, а также в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму осадков не предвидется. В то же время на востоке Украины юго-восточный ветер ожидается штормовым.

Температура воздуха 1 февраля:

  • на Западе и Севере: ночью -6 -12 градусов, днем ​​-2 -5 градусов, на Закарпатье +1 +3 градуса;
  • на остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается +1 +4 градуса;
  • на востоке, юге и в Днепропетровской области +4 +9 градусов, в Крыму до +10 +14 градусов.
  • в Киеве ожидаются снегопады, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -6 -9 градусов, завтра днем ​​-2 -4 градуса.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 1 февраля по всей Украине, кроме северо-западной части, небольшой, местами умеренный снег, днём в юго-восточной части преимущественно дождь, в большинстве центральных, ночью в Одесской, Николаевской и Харьковской областях, днём в большинстве северных областей значительный снег и мокрый снег, а днём в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях - налипание мокрого снега, гололёд.

Прогноз Укргидрометцентра:

  • в западных и северных областях температура ночью 5-10 градусов мороза, местами до 14 градусов, днем 1-6 градусов мороза;
  • на остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, на юго-востоке страны 6-11 градусов;
  • в Киеве - ночью небольшой, днём значительный снег; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 градуса мороза.
/ meteo.gov.ua

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  • Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов.
  • "По информации Укрэнерго остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75, Николаевская - 33", - сказано в сообщении.
  • К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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