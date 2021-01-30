Украину атакует мощный шторм: какие дороги оказались в снежном плену

Украину атакует снежный шторм / dsns.gov.ua

В Украине в связи с продолжающимися осадками ограничено движение по ряду дорог, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении ГСЧС, наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях и в Киеве, в Донецкой и Луганской - дождь.

Остается ограниченным движение:

Одесская область – тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения:

М-05 Киев-Одесса;

М-15 Одесса-Рени;

М-16 Одесса - Кучурган.

/ dsns.gov.ua

Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. Продолжается расчистка дорожного полотна.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 200 человек и 950 ед. техники.

/ dsns.gov.ua

В Киеве из-за выпавшего снега дорожники проводят превентивную обработку улиц

Для расчистки улиц превлечено 586 единиц спецтехники, работает 259 работников в составе 38 бригад по ручной уборки, сообщает Киеватодор.

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Сколько авто попали в снежный капкан

К расчистке дорог от Укравтодора привлечено 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведено буксирование более 1 тыс. 150 единиц автотранспортных средств и оказана помощь более 2,1 тысяч лицам.

Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и "Укравтодора".

Удар стихии: сколько населенных пунктов обесточила непогода

В Украине из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укрэнерго остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75, Николаевская - 33", - сказано в сообщении.

/ kr.dsns.gov.ua

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Одесской области нет электроэнергии в 74 населенных пунктах (в 7 – частично). Поломки на линиях электросетей устраняют 67 ремонтных бригад (208 рабочих и 82 единицы техники).

/ dumskaya.net

Кроме отключений в области, еще 234 дома остаются без света в Одессе. Среди них 230 в частном секторе и четыре многоэтажки, пишет Думская.

Новая атака снежного шторма: прогноз погоды на 30 января

Днем в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура от 2° мороза до 3° тепла; в восточных областях и южной части 2-7° тепла.

На Киевщине небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2° мороза.

Атака непогоды о чем сообщалось ранее: