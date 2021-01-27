Сугробы по колено: Украину атакует снежный циклон

В Украине ухудшится погода / УНИАН

Погода в Украине с 28 января будет опасной. Синоптики предупреждают украинцев о сильном снегопаде и штормовом ветре.

Сильные снегопады будут наблюдаться в Украине в течение двух дней, а на на юге может выпасть до 40 сантиметров снега, прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Сегодня и завтра ожидаются снегопады, наиболее сильные, даже красного цвета опасности - в Одесской области и части территории Николаевской области. Снежный покров увеличится на 30-40 сантиметров", - сказала Голеня, пишет РБК-Украина.

Как отметила Голеня в этих областях ожидаются метели, снежные заносы, что может приводить к остановке движения транспорта.

По прогнозу синоптиков, интенсивные снегопады ожидаются: в Кировоградской области (20-30 сантиметров), в Полтавской, Сумской, Черниговской областях и части Киевской области - до 10-15 сантиметров.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы

Ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура прогнозируется около нуля градусов.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, в столицу ограничат въезд грузовиков 28 января. Это связано с ожиданием сильного снегопада в четверг.

Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 6:30 28 января. Уведомление о снятии ограничений будет выпущено отдельно после улучшения погодных условий.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: