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Сугробы по колено: Украину атакует снежный циклон

27 января 2021, 22:32
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Киевлян призывают не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости.

В Украине ухудшится погода / УНИАН

Погода в Украине с 28 января будет опасной. Синоптики предупреждают украинцев о сильном снегопаде и штормовом ветре.

Сильные снегопады будут наблюдаться в Украине в течение двух дней, а на на юге может выпасть до 40 сантиметров снега, прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Сегодня и завтра ожидаются снегопады, наиболее сильные, даже красного цвета опасности - в Одесской области и части территории Николаевской области. Снежный покров увеличится на 30-40 сантиметров", - сказала Голеня, пишет РБК-Украина.

Как отметила Голеня в этих областях ожидаются метели, снежные заносы, что может приводить к остановке движения транспорта.

По прогнозу синоптиков, интенсивные снегопады ожидаются: в Кировоградской области (20-30 сантиметров), в Полтавской, Сумской, Черниговской областях и части Киевской области - до 10-15 сантиметров.

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Ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура прогнозируется около нуля градусов.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, в столицу ограничат въезд грузовиков 28 января. Это связано с ожиданием сильного снегопада в четверг.

Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 6:30 28 января. Уведомление о снятии ограничений будет выпущено отдельно после улучшения погодных условий.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • На Киев надвигается снежный "апокалипсис". Столицу накроет снегом уже вечером 27 января. Завтра осадки продолжатся.
  • Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

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