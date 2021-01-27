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Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности

27 января 2021, 19:01
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Из-за ухудшения погодных условий водителям рекомендовали не садиться за руль.

Харьков погода
На Украину надвигаются снегопады / apostrophe.ua

Украину с сегодняшнего дня накрыла непогода со снегопадами и метелями - водителей призывают быть бдительными и не садиться за руль из-за гололедицы и снежных заносов.

Ухудшение погодных условий ожидается в нескольких регионах нашей страны, передает Укргидрометцентр в среду, 27 января.

В каких областях объявлен красный уровень опасности:

  • В центральных регионах и на юге Украины 27-28 января резко похолодает, прогнозируется интенсивный снег и гололед, метели.
  • В Одесской и Николаевской областях объявлен наивысший - красный уровень опасности. В эти дни ожидается мощный снегопад, высота покрова может составить 40 см, сильный ветер до 20 м/с, снежные заносы и метель.
  • В Кировоградской области - оранжевый уровень опасности с сильным мокрым снегом и заносами до 20-30 см.

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  • В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях - снежные заносы до 15 см, на дорогах гололедица.
  • Усиление ветра прогнозируется в Запорожской и Херсонской областях. Возможны порывы до 15-24 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

По сообщению Укргидрометцентра, сложные погодные условия приведут к нарушению и остановке движения транспорта, перебоям энергоснабжения населенных пунктов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • На Киев надвигается снежный "апокалипсис". Столицу накроет снегом уже вечером 27 января. Завтра осадки продолжатся.
  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

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