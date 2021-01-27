Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности

На Украину надвигаются снегопады / apostrophe.ua

Украину с сегодняшнего дня накрыла непогода со снегопадами и метелями - водителей призывают быть бдительными и не садиться за руль из-за гололедицы и снежных заносов.

Ухудшение погодных условий ожидается в нескольких регионах нашей страны, передает Укргидрометцентр в среду, 27 января.

В каких областях объявлен красный уровень опасности:

В центральных регионах и на юге Украины 27-28 января резко похолодает, прогнозируется интенсивный снег и гололед, метели.

27-28 января резко похолодает, прогнозируется интенсивный снег и гололед, метели. В Одесской и Николаевской областях объявлен наивысший - красный уровень опасности. В эти дни ожидается мощный снегопад, высота покрова может составить 40 см, сильный ветер до 20 м/с, снежные заносы и метель.

объявлен наивысший - красный уровень опасности. В эти дни ожидается мощный снегопад, высота покрова может составить 40 см, сильный ветер до 20 м/с, снежные заносы и метель. В Кировоградской области - оранжевый уровень опасности с сильным мокрым снегом и заносами до 20-30 см.

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В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях - снежные заносы до 15 см, на дорогах гололедица.

- снежные заносы до 15 см, на дорогах гололедица. Усиление ветра прогнозируется в Запорожской и Херсонской областях. Возможны порывы до 15-24 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

По сообщению Укргидрометцентра, сложные погодные условия приведут к нарушению и остановке движения транспорта, перебоям энергоснабжения населенных пунктов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: