Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности

Из-за ухудшения погодных условий водителям рекомендовали не садиться за руль.
Украину с сегодняшнего дня накрыла непогода со снегопадами и метелями - водителей призывают быть бдительными и не садиться за руль из-за гололедицы и снежных заносов.
Ухудшение погодных условий ожидается в нескольких регионах нашей страны, передает Укргидрометцентр в среду, 27 января.
В каких областях объявлен красный уровень опасности:
- В центральных регионах и на юге Украины 27-28 января резко похолодает, прогнозируется интенсивный снег и гололед, метели.
- В Одесской и Николаевской областях объявлен наивысший - красный уровень опасности. В эти дни ожидается мощный снегопад, высота покрова может составить 40 см, сильный ветер до 20 м/с, снежные заносы и метель.
- В Кировоградской области - оранжевый уровень опасности с сильным мокрым снегом и заносами до 20-30 см.
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- В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях - снежные заносы до 15 см, на дорогах гололедица.
- Усиление ветра прогнозируется в Запорожской и Херсонской областях. Возможны порывы до 15-24 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.
По сообщению Укргидрометцентра, сложные погодные условия приведут к нарушению и остановке движения транспорта, перебоям энергоснабжения населенных пунктов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На Киев надвигается снежный "апокалипсис". Столицу накроет снегом уже вечером 27 января. Завтра осадки продолжатся.
- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.
Автор: Екатерина Трохимчук