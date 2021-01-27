Снежный "апокалипсис": в Одессе ученикам разрешили не ходить в школу

В Одессе объявлен красный уровень опасности / Reuters

Из-за непогоды власти Одессы разрешили ученикам 5-11 классов перейти на дистанционное обучение. Такое решение принял Департамент образования и науки Одесского городского совета, говорится в сообщении мэрии города.

Отмечается, что учащиеся начальной школы (1-4 классов) завтра обучаются очно.

"Но, если кто-то из родителей пожелает оставить ребенка дома, это не будет нарушением. Решение по форме обучения 5-11 классов принимает каждое учебное учреждение самостоятельно", - сообщили в мэрии.

Если родители по собственной инициативе захотят оставить ребенка дома из-за погодных условий, они должны уведомить об этом классного руководителя.

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Как добавили в пресс-службе со ссылкой на синоптиков, завтра в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается снегопад, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега.

"В связи с этим в Одессе установлен "красный" уровень опасности", - уточнили в пресс-службе.

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