На Киев надвигается снежный "апокалипсис"

Коммунальщики уже готовятся расчищать снег в Киеве / Фото Reuters

Погода в Киеве сегодня существенно испортится - на вечер среды синоптик прогнозирует дождь, переходящий в мокрый снег.

Еще до начала снегопада столичные коммунальщики приступят к превентивной обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами. Для борьбы с непогодой подготовлены 544 единицы специальной техники, сообщили в пресс-службе КП Киевавтодор.

Температура воздуха сегодня в столице составит от +1 до -2 градусов. В четверг, 28 января, осадки продолжатся – ожидается снег при температуре от 0 до -6.

Киевавтодор призывал водителей быть осторожными. Не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.

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