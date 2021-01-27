На Киев надвигается снежный "апокалипсис"

Столицу накроет снегом уже сегодня вечером. Завтра осадки продолжатся.
Погода в Киеве сегодня существенно испортится - на вечер среды синоптик прогнозирует дождь, переходящий в мокрый снег.
Еще до начала снегопада столичные коммунальщики приступят к превентивной обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами. Для борьбы с непогодой подготовлены 544 единицы специальной техники, сообщили в пресс-службе КП Киевавтодор.
Температура воздуха сегодня в столице составит от +1 до -2 градусов. В четверг, 28 января, осадки продолжатся – ожидается снег при температуре от 0 до -6.
Киевавтодор призывал водителей быть осторожными. Не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.
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Погода в Украине - последние новости:
- Синоптик объявил штормовое предупреждение на среду, 27 января. В южных и центральных областях Украины сегодня ожидается мокрый снег, гололед и шквальный ветер до 20 м/с.
- Ранее сообщалось, что погода в Украине 27 января серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Во всех регионах страны будут сильные штормовые осадки.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
Автор: Анна Багрий