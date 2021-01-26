Снегопад и новое похолодание: в Украину идет опасный циклон

В Украине снова похолодает / pixabay

Погода в Украине, 27 января, серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Во всех регионах страны будут сильные штормовые осадки.

""Крыло циклона" потянется через Полтавскую область до Сумской. Под вечер 27-го января и ночью 28-го января циклон подчинит себе еще и практически все северные области. А вот в западных и юго-восточных областях ожидаются небольшие осадки или просто облачность. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха", - прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украине выпадет до 20 сантиметров снега.

27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег и его налипание, а также гололедица на дорогах.

В Киеве 27-го января будет облачно, прохладно, днем около нуля. Циклон вероятно затронет столицу снегом или поздно вечером в среду или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет снег. Ветер завтра угомонится, но 28-го снова усилится.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Погода в Украине на 27 января во всех регионах:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0 ...– 2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – +4...+6

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – -1...+1

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: