Снегопад и новое похолодание: в Украину идет опасный циклон

В Украине серьезно ухудшится погода.
Погода в Украине, 27 января, серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Во всех регионах страны будут сильные штормовые осадки.
""Крыло циклона" потянется через Полтавскую область до Сумской. Под вечер 27-го января и ночью 28-го января циклон подчинит себе еще и практически все северные области. А вот в западных и юго-восточных областях ожидаются небольшие осадки или просто облачность. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха", - прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украине выпадет до 20 сантиметров снега.
27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег и его налипание, а также гололедица на дорогах.
В Киеве 27-го января будет облачно, прохладно, днем около нуля. Циклон вероятно затронет столицу снегом или поздно вечером в среду или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет снег. Ветер завтра угомонится, но 28-го снова усилится.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Погода в Украине на 27 января во всех регионах:
- Ужгород – -1...+1
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – 0 ...– 2
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -1...+1
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +4...+6
- Киев – -1...+1
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза. Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса.
- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.