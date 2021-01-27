Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах / Фото dsns.gov.ua

Синоптик объявил штормовое предупреждение на среду, 27 января. В южных и центральных областях Украины сегодня ожидается мокрый снег, гололед и шквальный ветер до 20 м/с.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях синоптик прогнозирует снег с дождем. Ожидается также налипание мокрого снега, а на дорогах гололед. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На юге Украины ожидается сильный ветер – порывы будут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Сообщается, что по состоянию на 8 утра транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Для расчистки автодорог были привлечены более 900 человек и 800 единиц техники дорожников.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать опасных маневров.

На дорогах - налипание мокрого снега и гололед / dsns.gov.ua

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