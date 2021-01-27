Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

На дорогах водителям сегодня будет непросто.
Синоптик объявил штормовое предупреждение на среду, 27 января. В южных и центральных областях Украины сегодня ожидается мокрый снег, гололед и шквальный ветер до 20 м/с.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях синоптик прогнозирует снег с дождем. Ожидается также налипание мокрого снега, а на дорогах гололед. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На юге Украины ожидается сильный ветер – порывы будут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).
Сообщается, что по состоянию на 8 утра транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Для расчистки автодорог были привлечены более 900 человек и 800 единиц техники дорожников.
Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать опасных маневров.
Читайте такжеУкраину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом
Погода в Украине - новости:
- Синоптик прогнозировал, что погода в Украине 27 января серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Во всех регионах страны будут сильные штормовые осадки.
- Погода в Киеве 27 января будет облачной, прохладной, температура воздуха днем около нуля. Циклон вероятно затронет столицу снегом или поздно вечером в среду или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет снег. Ветер завтра угомонится, но 28-го снова усилится.